Über die Ergebnisse der noch laufenden Gespräche wird am Donnerstag um 8.15 Uhr im Kanzleramt informiert. Neben Kanzler Sebastian Kurz finden sich dort auch Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (beide ÖVP), Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein und Kultur-Staatssekretärin Andrea Mayer (beide Grüne) sowie der Vizerektor der Meduni Wien, Oswald Wagner, ein.

Nach den zwei großen Öffnungsschritten am 10. Juni und 1. Juli blieb nicht mehr sehr viel von den Pandemie-Maßnahmen übrig. Mit Anfang Juli werden fast alle Einschränkungen, die es noch gab - etwa von Großveranstaltungen, Geburtstagsfesten etc. - fallen, allerdings mit der neuen Maßgabe des Nachweises, dass man "getestet, genesen, geimpft" ist. Einzig das Nachtleben blieb auch mit dem zuletzt verkündeten Öffnungsschritt noch eingeschränkt: Die Sperrstunde in der Gastronomie fällt zwar auch mit 1. Juli - aber beschränkt durch die Vorgabe der Konsumation nur am Tisch.

Nun können Clubs und Discos hoffen, im Lauf des Juli auch die klassischen Aktivitäten in Clubs und Discos - tanzen und trinken an der Bar - wieder anbieten zu können. Ebenfalls gelockert werden dürften die Masken-Vorgaben: Mit 10. Juni ist die FFP2-Pflicht im Freien (also etwa auf Haltestellen, Märkten etc.) bereits gefallen, aber im Innenbereich, auch im Handel und der Gastronomie, blieb sie. Denkbar ist hier die Rückkehr zum einfachen Mundnasenschutz.