EU-Außengrenzen werden geschlossen .

Die Europäischen Staats- und Regierungschefs haben einer Schließung der EU-Außengrenzen zur Eindämmung des Coronavirus beim Sondergipfel am Dienstag zugestimmt. Der Beschluss solle von den EU-Ländern "so rasch wie möglich" umgesetzt werden, teilte ein Sprecher des Bundeskanzleramtes der APA mit. Österreich trägt die Entscheidung mit, hält aber an der Kontrolle der Binnengrenzen fest.