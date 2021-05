Mikl-Leitner und Platter für weitere Corona-Lockerungen .

Vor der dieswöchigen Entscheidung in Sachen Corona-Regeln drängen Tirols Landeshauptmann Günther Platter und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP) weiter auf Lockerungen. Vor allem beim Vereinswesen und in der Kultur müsse es Erleichterungen geben, sagte Platter. Mikl-Leitner sprach sich dafür aus, "so früh wie möglich die weiteren Öffnungen einzuleiten".