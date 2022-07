Corona-Maßnahmen SPÖ vehement gegen Quarantäne-Aus

Wieder einmal nicht einer Corona-Meinung Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

D ie offenbar bevorstehende Aufhebung der Corona-Quarantäne lässt in der SPÖ die Alarmglocken läuten. Gesundheitssprecher Philip Kucher sprach am Freitag in einer Aussendung von einem gefährlichen und unverantwortlichen Spiel der Regierung.