NEOS pochen auf klare Impfstrategie .

Die NEOS orten Unruhe in der Bevölkerung, was die Impfungen gegen das Coronavirus betrifft - schuld daran sei das "Kommunikationsversagen" der Regierung, die den Bürgern nicht das nötige Vertrauen gegeben habe, meinte Gesundheitssprecher Gerald Loacker am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Es brauche klare Vorgaben in Form einer Strategie, wann wer geimpft werde, forderte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger.