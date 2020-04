EU-Sportminister suchen Lösungen für Leistungssport .

Die EU-Sportminister tauschen sich am Dienstag erstmals über den Einfluss der Corona-Pandemie auf den Sportsektor aus. In einer Videokonferenz ab 11.00 Uhr sollen unter anderem Möglichkeiten besprochen werden, um das Training von Leistungssportlern aufrechtzuerhalten und gleichzeitig deren Gesundheit zu schützen, hieß es am Montag in EU-Ratskreisen.