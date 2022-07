Corona-Pandemie Keine "Positiven" in Wiens Schulen und Spitälern

I n Wiener Spitälern, Pflegeeinrichtungen, Kindergärten und (den städtischen) Schulen werden auch nach dem Quarantäne-Ende keine positiv getesteten Mitarbeiter zum Einsatz kommen. Eingesetzt werden können Corona-Infizierte ohne Symptome (mit permanenter Maskenpflicht) nur in Bereichen ohne Kundenkontakt - also für Telefonauskünfte oder Online-Auftragsbearbeitung. Das gab die Stadt Wien am Freitag bekannt.