Zahl der Covid-Spitalspatienten sinkt weiter

Bei den Intensivpatienten ging die Zahl seit Samstag um drei zurück, in der vergangenen Woche reduzierte sich die Zahl auf den Intensivstationen um 18. Insgesamt lagen am Sonntag um 190 Covid-Patienten weniger im Krankenhaus als vor einer Woche.

Der Schnitt der vergangenen sieben Tage lag mit 13,3 Covid-Todesfällen pro Tag deutlich über dem Wert der vergangenen 24 Stunden. In der vergangenen Woche wurden insgesamt 93 Todesfälle registriert, seit ihrem Beginn hat die Covid-19-Pandemie 19.199 Menschenleben in Österreich gefordert. Das Dashboard der Ages wies am Sonntag bereits 20.430 Corona-Todesfälle aus.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 4.751 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert, bei 42.135 eingemeldeten PCR-Tests. Die Positivrate lag damit bei 11,28 Prozent. Die Zahl der SARS-CoV-2-Neuinfektionen lag hingegen unter dem Schnitt der vergangenen Woche von 6.142 Fällen pro Tag. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 476,3 Fälle auf 100.000 Einwohner. Am Sonntag gab es in Österreich 85.995 aktive Fälle, um 615 mehr als am Tag zuvor. Seit Pandemiebeginn gab es in Österreich 4.787.491 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. 4.682.297 Menschen sind seither wieder genesen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden 4.131 Patienten als wieder gesund gemeldet.

Am Samstag wurden 3.478 Impfungen durchgeführt, die meisten - 2.628 - waren Auffrischungsimpfungen, also jene, die über die Grundimmunisierung von drei Stichen hinausgehen. 5.385.416 Menschen und somit 59,7 Prozent der Österreicher sind gemäß Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG) gültig geimpft.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz war am Sonntag weiter Wien mit 756,6, gefolgt von Niederösterreich (549,7), dem Burgenland (461,2) und Kärnten (406,1). Danach folgten Salzburg (387,4), die Steiermark (363,5), Oberösterreich (345,9), Tirol (293,8) und Vorarlberg (230,7).