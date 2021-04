Regierung will Programm für Langzeitarbeitslose .

Die Regierung startet ein Programm für Langezeitarbeitslose. Bis Ende kommenden Jahres sollen 50.000 Personen über die Aktion "Sprungbrett" wieder in Beschäftigung kommen, kündigte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) in der Abschluss-Pressekonferenz der Regierungsklausur Dienstagmittag an. Die genaue Ausgestaltung soll allerdings erst in den kommenden Wochen vorliegen.