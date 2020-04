Bundeskanzler Sebastian Kurz habe aber in seiner heutigen Pressekonferenz darauf hingewiesen, "dass es in Ordnung sei, dass Supermärkte etwas für den Mund-Nasen-Schutz verlangen, wenn damit kein Gewinn erzielt wird", sagte ein Rewe-Sprecher zur APA.

Zum Selbstkostenpreis dürften die Masken angeboten werden, so der Standpunkt des Konzerns. Bei Rewe kostet eine Maske 1 Euro. Das sei "unter dem Selbstkostenpreis", hieß es am Montag zur APA. Die Höhe der Selbstkosten wollte das Unternehmen aber nicht bekanntgeben.

Bei Billa, Merkur, Penny, Bipa und Adeg wird der Mund-Nasen-Schutz vor Tröpfcheninfektion ab dieser Woche um 3 Euro pro Dreierpackung angeboten. Im Erlass des Gesundheitsministeriums steht aber, dass die Masken gratis zur Verfügung gestellt werden müssen. Es dürften weitere Erlässe kommen.

Der Bedarf an Schutzmasken ist enorm: Allein an den rund 2.550 Standorten, die Rewe in Österreich mit etwa 40.000 Mitarbeitern betreibt, gehen den Konzernangaben zufolge täglich 1,9 Millionen Kunden ein und aus.