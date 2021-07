"Während es enttäuschend ist, dass wir in dieser Saison nicht in Australien fahren können, sind wir zuversichtlich, dass wir die geplanten 23 Rennen 2021 trotzdem durchführen können", sagte Formel-1-Boss Stefano Domenicali in einer Mitteilung. Die Formel 1 habe "eine Reihe von Optionen" als Ersatz für den Grand Prix, der eigentlich am 21. November in Melbourne stattfinden sollte. In "den kommenden Wochen" solle eine Lösung präsentiert werden, hieß es.

Während der Corona-Pandemie ist das Rennen in Australien, das unter normalen Umständen zuletzt immer den Saisonauftakt bildete, bereits der dritte Grand Prix, der heuer nicht ausgetragen werden kann. Zuvor wurden wegen Corona-Beschränkungen schon die WM-Läufe im kanadischen Montreal und Singapur abgesagt. Dafür kam ein zweites Rennen in Spielberg in den Kalender, außerdem ist im Oktober noch ein Stopp in Istanbul geplant. Auch dieser musste wegen hoher Corona-Zahlen schon einmal verschoben werden.

Auch das geplante Motorrad-Grand-Prix-Rennen in Australien musste abgesagt werden. Das Event war vom 22. bis 24. Oktober auf Phillip Island vorgesehen und konnte bereits 2020 nicht stattfinden.