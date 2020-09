NEOS orten "maximalen Ärger" bei Unternehmen .

Für die NEOS ist Österreichs Wirtschaft bisher nicht gut durch die Coronakrise gekommen - trotz der Hilfsmaßnahmen von Türkis-Grün. "Die Regierenden haben das verbockt", befand Parteichefin Beate Meinl-Reisinger. In einer Klubklausur wollen die NEOS am Dienstag Maßnahmen zur Krisenbewältigung ausarbeiten, etwa zur Stärkung des Eigenkapitals und zur Entlastung des Faktors Arbeit. "Es geht jetzt wirklich um alles", so NEOS-Wirtschaftssprecher Josef Schellhorn vor der Klausur.