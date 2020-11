Doppelt so viele arbeitslose Fußball-Profis .

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Profi-Arbeitsmarkt in Österreich sind laut der Fußballer-Gewerkschaft VdF "gravierend". So habe sich die Zahl der arbeitslosen Kicker im Vergleich zum Vorjahr von 57 auf 112 und damit um 96 Prozent erhöht, teilte die VdF am Dienstag mit. "Dass es zu gesteigerten Zahlen im Arbeitslosenbereich kommen wird, war zu erwarten. Aber nicht unbedingt in diesem Ausmaß", wurde Oliver Prudlo, stellvertretender VdF-Vorsitzender zitiert.