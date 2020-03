Dies geht aus dem Reuters vorliegenden Entwurf für die Erklärung des EU-Gipfels hervor. Entscheidungen über die von neun EU-Ländern geforderten sogenannten Corona-Bonds, also gemeinschaftliche Anleihen, werden nach Angaben von EU-Diplomaten nicht erwartet.

Der EU-Gipfel soll laut Entwurfstext unterstreichen, dass die EU-Staaten vor allem Firmen im Gesundheitsbereich, der Infrastruktur und andere als strategisch erachtete Unternehmen vor Übernahmen schützen sollen. Auf EU-Ebene gilt ab Ende des Jahres eine verschärfte Prüfregel für die Übernahme von Firmen. Die EU-Kommission hat die Mitgliedstaaten aber in einer Mitteilung informiert, dass sie diese Regeln schon jetzt anwenden sollen.

Die vom Coronavirus besonders betroffenen Staaten Italien und Spanien dringen zudem auf rasche Hilfe ihrer EU-Partner. Auch osteuropäische Länder fordern mehr Unterstützung, vor allem bei der Beschaffung von Schutzausrüstung, um die es derzeit auf den internationalen Märkten ein heftiges Ringen gibt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte vor dem Europäischen Parlament an, dass die Kommission dies nun gemeinsam für 25 Staaten organisiere. "Aus diesem Grund legen wir nun das erste europäische Vorratslager für medizinische Geräte wie Beatmungsgeräte, Masken und Laborbedarf an." Man habe für Testkits, Beatmungsgeräte und Schutzausrüstung mehrere gemeinsame Ausschreibungen mit den Mitgliedstaaten eingeleitet.

Streit könne es auch um die Instrumente gegen die gravierenden wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der Corona-Krise geben, hieß es. Unter anderem Deutschland lehnte die von neun EU-Staaten geforderten gemeinsamen Staatsanleihen von Euro-Ländern - sogenannte Euro-Bonds oder Corona-Bonds - ab. "Die Notwendigkeit, solche neuen Instrumente zu erfinden, gibt es im Augenblick nicht", sagte der deutsche Finanzminister Olaf Scholz der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Er verwies auf mögliche Hilfen der Europäischen Investitionsbank und den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM). ESM-Hilfen sind aber bisher mit Auflagen versehen. Die Niederlande hielten den Einsatz des ESM für verfrüht.

Ein EU-Diplomat widersprach der Erwartungshaltung, dass auf dem EU-Gipfel Entscheidungen über Bonds fallen. "Es wird nur eine Diskussion geben, die Meinungsverschiedenheiten sind zu groß", sagte er. Ein anderer EU-Diplomat verwies darauf, dass die neun EU-Staaten nicht einmal eine Mehrheit in der Eurozone für ihre Forderung hätten. Stattdessen mahnte er, dass es auf dem EU-Gipfel vor allem darum gehe, Einheit in der Corona-Krise und Handlungsfähigkeit zu beweisen. "Die Regierungschefs werden sich auf Themen konzentrieren, in denen sie Konsens herstellen können, und nicht auf spaltende Themen wie Eurobonds."

Einig sind sich die EU-Länder nun aber schließlich in Bezug auf die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien geworden. Die 27 EU-Spitzen, darunter Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), sollen diese am Donnerstag beschließen.