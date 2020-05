"Wir haben eine wesentliche Entscheidung für den Kulturstandort Grafenegg und damit für das Kulturland Niederösterreich getroffen: Wir werden im August ein Grafenegg Festival stattfinden lassen." Sagt Niederösterreichs Landeshauptfrau. Und hat damit als eine der ersten in Europa für Niederösterreichs hochkarätigstes Musikfestival klargestellt: Es wird (wieder gespielt). Mit "ausreichend Abstand" und mit "allen notwendigen Sicherheitsvorkehrungen", aber: Es wird gespielt.

"Das 32 Hektar große Festivalgelände, unsere Open-Air-Bühne Wolkenturm und unsere stabilen Partnerschaften mit dem Land Niederösterreich und dem ORF ermöglichen uns ein Konzertprogramm auch im Jahr 2020." Meint Star-Pianist und Grafenegg-Intendant Rudolf Buchbinder. Und freut sich, "dass wir nun auch dieses Jahr wieder gemeinsame musikalische Moment schaffen können, bei denen die Natur, der Sommer und die Freude an der Musik im Vordergrund stehen".

ORF überträgt Konzerte live

Eröffnet wird das Festival am 14. August. Programm und Details will man laut Grafenegg-Homepage erst am 3. Juni bekanntgeben. Fix ist jedoch, dass der gesamte Schlosspark und natürlich auch der Wolkenturm bespielt werden soll, das Auditorium dagegen nicht. Und fix ist auch, dass man das ursprüngliche Programm mit einer ganzen Reihe von internationalen Star-Gästen und Gast-Orchestern umgestalten wird und statt dessen österreichische Klangkörper und in Österreich lebende Dirigenten und Solisten im Vordergrund stellen will.

Anstelle der abgesagten Sommernachtsgala, die alljährlich die Grafenegger Sommersaison einläutet, überträgt ORF2 am 19. Juni eine Live-Soirée mit Rudolf Buchbinder. Und auch vier weitere Konzerte des neuen Festivals 2020 sollen auf ORFIII zu sehen und zu hören sein. Damit führt das Land auch seine langjährige Kooperation mit dem ORF weiter, wie Johanna Mikl-Leitner und Alexander Wrabetz in einem Arbeitsgespräch bekräftigten.

"Die aktuelle Entscheidung, das Grafenegg Festival im August stattfinden zu lassen, ist ein besonders mutiges und starkes Zeichen an den Kulturbetrieb und an die Menschen in Österreich, das auch in Europa Beachtung finden wird. Der ORF begleitet dieses Vorhaben sehr gerne", so der ORF-Generaldirektor. Und Rudolf Buchbinder ergänzt: "Meine größte Freude ist, dass wir für ein Publikum vor Ort in Grafenegg und für Zuhörerinnen und Zuhörer zuhause spielen können!“

www.grafenegg.com