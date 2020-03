"Die Lombardei hat nie aufgegeben, gute Behandlungen zu garantieren, auch wenn es so schien, dass es auf den Intensivstationen keine Plätze mehr gab", sagte der lombardische Gesundheitsbeauftragte, Giulio Gallera, im Gespräch mit dem TV-Sender "Canale 5". Das für den Coronavirus-Notstand errichtete Spital soll auch Patienten anderer Regionen Italiens, sowie anderer Länder dienen. "Sollte im Oktober eine neue Epidemiewelle kommen, werden wir nicht unvorbereitet sein", erklärte Gallera.

Inzwischen wurde eine zweite Coronavirus-Abteilung in der Mailänder Klinik San Raffaele eröffnet. Zugleich wird rund um die Uhr für die Einweihung eines Feldkrankenhauses auf dem Messegeländer der lombardischen Stadt Bergamo, Epizentrum der Epidemie in Italien, gearbeitet. 104 aus Russland eingetroffene Ärzte und Krankenpfleger sollen in diesem Feldkrankenhaus eingesetzt werden.

In Italien ist am Montag die Zahl der Coronavirus-Todesopfer gestiegen, jene der Neuinfizierten sank jedoch, was Experten optimistisch stimmt. Die Zahl der Coronavirus-Toten innerhalb von 24 Stunden kletterte um 812 auf insgesamt 11.591 Tote. Dies liegt über dem Zuwachs der vergangenen zwei Tage, teilte der Zivilschutz mit. Die Zahl der Infizierten in Italien stieg um 4.050 und erreichte 75.528. Der Anstieg war der niedrigste seit Tagen. 3.981 Patienten lagen auf der Intensivstation. 43.752 positiv getestete Patienten befanden sich in Heimisolierung, 14.620 Personen waren inzwischen genesen.

Unterdessen wurden in ganz Italien die Nationalflaggen auf halbmast gesetzt. Das Parlament, der Sitz des italienischen Staatschef, sowie die Rathäuser der italienischen Städten setzten ihre Fahnen auf halbmast. Im italienischen Parlament wurde eine Schweigeminute zum Gedenken der Todesopfer eingehalten. Auch der Vatikan, sowie slowenische Kommunen an der friaulischen Grenze beteiligten sich an der Initiative "Vereint in der Trauer und in gegenseitiger Unterstützung", die von der katholischen Arbeitnehmervereinigung ANCI ins Leben gerufen wurde. Auch mehrere Luxushotels in Rom hissten die italienische Fahnen und setzten sie auf halbmast.

In Belgien starb ein zwölfjähriges Mädchen in Folge einer Ansteckung mit dem Coronavirus. "Das ist ein sehr seltener Fall, aber er erschüttert uns sehr", sagte der für die Corona-Pandemie zuständige Behördensprecher in Brüssel. Demnach hatte das Kind zuvor drei Tage lang Fieber gehabt. Es ist der erste Corona-Todesfall eines Kindes in Belgien. Vergangene Woche hatte der Tod einer 16-Jährigen bei Paris für Aufsehen gesorgt. In Belgien stieg die Zahl der offiziell bestätigten Infizierten nach offiziellen Angaben auf 12.775, mehr als 700 Menschen starben.