PVÖ vermisst Entlastungen für Pensionisten .

Österreichs Pensionistenverband (PVÖ) ist verärgert, weil seiner Ansicht nach 1,2 Millionen Pensionisten in Österreich von den Corona-Entlastungen der Regierung ausgeschlossen werden. Im derzeit in Begutachtung befindlichen Konjunkturstärkungsgesetz sei für sie nämlich kein Sozialversicherungs-Bonus vorgesehen, kritisierte der PVÖ am Sonntag.