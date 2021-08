Damit gibt es in Österreich 9.905 aktive Fälle, um 698 mehr als am Dienstag. Genesen sind bisher 650.931 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden waren es 523. Dafür gab es keinen einzigen Todesfall, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 0,7. Insgesamt hat die Pandemie 10.757 Tote in Österreich gefordert, die an oder mit Covid-19 gestorben sind.

Im Krankenhaus liegen derzeit 293 Personen, das sind um 23 mehr als am Dienstag. 59 davon werden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl sank seit gestern um zwei und ist innerhalb einer Woche um elf Patienten angestiegen.

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 342.091 Tests eingemeldet. Davon waren 68.803 aussagekräftige PCR-Tests, deren Positiv-Rate 1,8 Prozent betrug. Dies liegt über dem Schnitt der vergangenen Woche (1,6 Prozent).

22.989 Impfungen sind am Dienstag durchgeführt worden. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 5,403.970 bereits zumindest eine Teilimpfung erhalten: Das sind 60,5 Prozent der Bevölkerung. 5,038.214 und somit 56,4 Prozent sind voll immunisiert.

Am höchsten ist die Durchimpfungsrate im Burgenland mit 67,7 Prozent. In Niederösterreich sind 63,4 Prozent der Bevölkerung geimpft, in der Steiermark 60,8 Prozent. Nach Tirol (59,7), Wien (58,8), Vorarlberg (58,6), Kärnten (57) und Salzburg (56,9) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit einer Durchimpfungsrate von 56,1 Prozent.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist derzeit Wien mit 96,7, dahinter kommen Salzburg, Vorarlberg und Tirol (88,8, 81,9 bzw. 78,9). Weiters folgen Oberösterreich (77,6), die Steiermark (60,3), Niederösterreich (57,1), Kärnten (48,6) und das Burgenland (41,6).