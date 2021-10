Im Schnitt gab es in der vergangenen Woche täglich zehn Todesopfer, in Summe waren es binnen sieben Tagen 70 Tote. Pro 100.000 Einwohner sind seit Beginn der Pandemie bereits 124,1 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Im Krankenhaus mussten am Freitag 846 infizierte behandelt werden, um fünf weniger als am Donnerstag. 221 Schwerkranke werden auf Intensivstationen betreut, vier weniger als am Vortag. Innerhalb einer Woche gab es lediglich zwei Intensivpatienten weniger.

Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg am Freitag leicht auf 142,3 Fälle je 100.000 Einwohner nach 142,2 am Donnerstag. Österreichweit gab es exakt 20.649 bestätigte aktive Fälle - um 79 mehr als am Vortag. Die meisten Neuinfektionen wurden am Freitag mit 416 in Oberösterreich registriert, in Wien waren es 397, in Niederösterreich 360 und in der Steiermark 324. Salzburg meldete 128 weitere Infizierte, Kärnten 118 und Tirol 80. Im Burgenland kamen 37 Infizierte hinzu und in Vorarlberg 18.

Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 757.675 bestätigte Fälle gegeben. Genesen sind 725.942 Personen. Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 492.394 PCR- und Antigenschnell-Tests eingemeldet. Davon waren 137.390 aussagekräftige PCR-Tests, von denen 1,4 Prozent positiv ausfielen.

Am Donnerstag wurden österreichweit 11.298 Impfungen durchgeführt. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 5.774.558 Menschen bereits zumindest eine Teilimpfung erhalten: Das sind 64,6 Prozent der Bevölkerung. Genau 5.462.028 Menschen und somit 61,1 Prozent der Österreicher sind bereits voll immunisiert. Bei den Zwölf- bis 24-Jährigen sind 49,4 Prozent vollimmunisiert, in der Altersgruppe 25 bis 34 Jahre beträgt die Rate 59,2 Prozent und bei den 35- bis 44-Jährigen 64,8 Prozent.

69,4 Prozent der Personen zwischen 45 und 54 Jahren sind komplett gegen Covid-19 geschützt, 78,1 Prozent in der Gruppe 55 bis 64. Die 65- bis 74-Jährigen weisen eine Vollimmunisierungsquote von 83,4 Prozent auf, die 75- bis 84-Jährigen 88,3 Prozent und die Gruppe 85plus 88,4 Prozent.

Am höchsten ist die Durchimpfungsrate (Vollimmunisierte) im Burgenland mit 68,8 Prozent. In Niederösterreich sind 64 Prozent der Bevölkerung geimpft, in der Steiermark 61,9 Prozent. Nach Wien (60,2), Vorarlberg (60), Tirol (59,4), Kärnten (57,7) und Salzburg (57,5) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit einer Durchimpfungsrate von 56,3 Prozent.