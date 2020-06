Zum Antikörpertest aufgerufen waren am Wochenende die Hauptwohnsitzer der Marktgemeinde. "Gemeinsam mit den Ergebnissen aus dem noch folgenden Termin für Zweitwohnsitzer werden wir damit wichtige Erkenntnisse über die Infektionslage in der Region in den Händen halten", kündigte Königsberger-Ludwig an.

Antikörpertests fanden am vergangenen Wochenende auch in Weißenkirchen (Bezirk Krems) statt. Organisiert wurde das dortige Screening durch die Kremser Danube Private University (DPU) in Kooperation mit der Marktgemeinde Weißenkirchen und der Bezirksstelle Krems des Roten Kreuzes. An den Untersuchungen nahmen in Summe 920 Personen teil, wie die "NÖN" ("Niederösterreichische Nachrichten") am Mittwoch berichteten.