Coronavirus 2.123 neue Infektionen in Österreich

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Positiv-Rate der PCR-Tests betrug 11,4 Prozent Foto: APA/dpa-Zentralbild

D ie Zahl der Corona-Neuinfektionen hat am Montag mit 2.123 Fällen binnen 24 Stunden (Stand: 9.30 Uhr) erneut den Vergleichswert der Vorwoche (1.733 Fälle) überstiegen. Der Wert am Feiertag lag aber unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (2.720 Fälle). Vier Personen sind laut den Zahlen des Innen- und Gesundheitsministeriums mit oder an Corona verstorben.