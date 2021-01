Österreichweit sind bisher 6.525 Personen an den Folgen des Corona-Virus gestorben, 344.974 wieder genesen. Bisher gab es in Österreich 372.190 positive Testergebnisse. Aktuell befinden sich 2.383 (minus 21) Personen in krankenhäuslicher Behandlung, davon 361 (minus zehn) auf Intensivstationen.

Damit waren 20.691 Menschen in Österreich bestätigte aktive Fälle. Von den Neuinfektionen entfallen 82 auf das Burgenland, 80 auf Kärnten, 451 auf Nieder- und 502 auf Oberösterreich. Salzburg meldete 210, die Steiermark 382, Tirol 200, Vorarlberg 119 und Wien 443.