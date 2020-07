Laut einem Sprecher der niederösterreichischen Gesundheits-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) seien weiterhin 270 Personen unter Beobachtung.

In Bezug auf den zweiten Corona-Hotspot im Bundesland, einen Schlachtbetrieb in Eggenburg (Bezirk Horn), lagen vorerst keine neuen Zahlen vor. Am Mittwoch waren 34 Infizierte sowie 244 Personen in Quarantäne gezählt worden.

