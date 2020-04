Die Zahl der Patienten auf der Intensivstation lag bei 3.994 Personen - Tendenz fallend. "Das ist ein besonders positives Resultat", kommentierte Zivilschutzchef Angelo Borrelli. 55.270 positiv getestete Patienten befanden sich in Heimisolierung. 20.996 Personen sind inzwischen genesen.

In der Lombardei, der innerhalb des Landes am stärksten betroffenen Region, wurden 345 zusätzliche Todesopfer gegenüber Mittwoch verzeichnet. Insgesamt lag die Zahl der Coronavirus-Toten in der norditalienischen Region damit bei 8.656. 1.326 Patienten befanden sich dort auf der Intensivstation. Die Zahl der Menschen auf der Intensivstation begann auch in der Lombardei zu sinken. Am Samstag waren es 74 weniger als am Freitag.

Der lombardische Gesundheitsbeauftragte Giulio Gallera sprach von "ermutigenden Zahlen". "Die Epidemiekurve stabilisiert sich und wächst nicht mehr. Unsere Krankenhäuser können endlich Luft schnappen. Unsere Bemühungen zeigen Resultate", sagte Gallera. Man dürfe jedoch nicht nachlassen und müsse weiterhin gegen die Epidemie kämpfen.

Nach der Lombardei ist nach wie vor die Emilia Romagna die am stärksten betroffene Region, und zwar mit 1.977 Todesopfern, gefolgt vom Piemont mit 1.126 Toten. In Kärntens Nachbarregion Friaul Julisch Venetien starben bisher 145 Personen, die Zahl der Infizierten stieg dort bis Samstag auf 1.986.

Italiens Sanitäter zahlen einen hohen Preis für ihren Einsatz gegen die Epidemie. Seit Beginn der Pandemie am 20. Februar sind in Italien 80 Mediziner am Coronavirus gestorben, teilte Italiens Ärztekammer am Samstag mit. Bei den letzten beiden Opfern handelt es sich um einen Familienarzt, sowie um einen Augenarzt. Rund 10.000 Krankenpfleger haben sich bisher infiziert, viele von ihnen liegen auf der Intensivstation. Auch ein Mitglied der Polizeieskorte des italienischen Premiers Giuseppe Conte erlag dem Virus. Der Premier kondolierte der Familie.

254.959 Personen sind inzwischen kontrolliert worden. Circa 8.000 wurden wegen Verstoß gegen die Ausgangssperre bestraft, teilte das Innenministerium in Rom mit. 30 Personen wurden angezeigt, weil sie außer Haus waren, obwohl sie positiv auf Covid-19 getestet wurden. Ihnen droht eine Anzeige von bis zu vier Jahren Haft wegen Anschlags auf die öffentliche Gesundheit. Der lombardische Präsident Attilio Fontana kündigte strengere Kontrollen an diesem Wochenende mit Frühlingswetter an.