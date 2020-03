Bisher wurden in Österreich 46.441 Tests durchgeführt (Stand: 8.00 Uhr). Im 24-Stunden-Vergleich der Zahlen - ebenfalls jeweils um 8.00 Uhr erfasst - legte die Zahl der Erkrankten bis Sonntagfrüh um 7,7 Prozent zu. Damit wurde die niedrigste tägliche Zuwachsrate in den vergangenen zwei Wochen erreicht. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) will die täglichen Zuwachszahlen dauerhaft in den niedrigen einstelligen Bereich drücken, hatte er am Freitag bekräftigt.

Die 86 Todesfälle (Stand: 9.30 Uhr) verteilen sich wie folgt nach Bundesländern: drei im Burgenland, zwei in Kärnten, 19 in Niederösterreich, sieben in Oberösterreich, vier in Salzburg, 19 in der Steiermark, zehn in Tirol, einer in Vorarlberg und 21 in Wien.

Weltweit wurden bis Sonntagvormittag insgesamt mehr als 660.000 bestätigte Fälle bekannt gegeben. Mehr als 140.000 Menschen haben sich von Covid-19 wieder erholt, berichtete das Gesundheitsministerium auf seiner Internetseite.