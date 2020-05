Wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte, wurden am 1. Mai österreichweit an einem Tag erstmals unter 100 Vergehen gegen die Corona-Maßnahmen angezeigt. Die mit 11. April eingeführten Organstrafmandate folgen diesem Trend.

Die weitaus meisten Anzeigen und Mandate gab es bisher in Wien. Nachfolgend die Zahlen der Anzeigen und Organstrafmandate seit Einführung der Maßnahmen Mitte März mit Stand 4. Mai nach Bundesländern. :

Anzeigen Organmandate Burgenland 338 103 Kärnten 1.748 154 Niederösterreich 2.144 165 Oberösterreich 3.919 172 Salzburg 1.450 110 Steiermark 3.960 954 Tirol 4.167 630 Vorarlberg 2.074 231 Wien 11.509 1.983 Gesamt 31.309 4.502