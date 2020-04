Arnautovic sitzt alleine in Dubai fest .

Österreichs Fußball-Star Marko Arnautovic sitzt wegen des von China verhängten Einreisestopps für Ausländer alleine in Dubai fest. Der 30-jährige Wiener hätte in der anhaltenden Coronavirus-Krise bereits diese Woche zu seinem Club Shanghai SIPG zurückkehren sollen. Daraus wird so schnell aber nichts, bestätigte dessen Marketing- und PR-Manager Leonhard Pranter am Mittwoch der APA.