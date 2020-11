Mit einer zweiten Welle hat das AUA-Management in ihren Plänen so nicht gerechnet, es seien im Businessplan aber Reserven eingeplant worden. "Wir sehen jetzt, die zweite Welle ist da und wir brauchen diesen Puffer", so Hoensbroech. Die AUA ging davon aus, die Krise hinter sich gelassen zu haben und dass sich das Geschäft, wenn auch langsam, wieder erholt. Stattdessen nahm die Reiselust ab August mit den steigenden Infektionszahlen weiter ab.

Die AUA hat heuer wegen der Krise vom Staat 450 und vom Mutterkonzern Lufthansa 150 Mio. Euro erhalten. Mit diesem Polster muss die Fluglinie jetzt überwintern. "Wenn der nächste Sommer, wie es von führenden Politikern in Aussicht gestellt wurde, wieder ein halbwegs normaler Sommer wird, dann kommen wir auch mit dem was wir hier vereinbart haben und mit dem was wir aktuell auf dem Konto haben über den Berg", sagte Hoensbroech.

Man brauche einen Sommer mit ungefähr 60 bis 70 Prozent Nachfrage, hieß es weiter. Derzeit liegen Angebot und Nachfrage unter 20 Prozent eines normalen Jahres. Fast alle der rund 6.600 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Nach Ablauf der Kurzarbeit hat die Fluggesellschaft nach eigenen Angaben um gut 1.100 Mitarbeiter und 20 Flugzeuge zu viel. Der Vorstand hofft, die Kurzarbeit noch bis 2022 in Anspruch nehmen zu können.

Die AUA wird auch weitere Flugzeuge für längere Zeit stilllegen. Das betrifft auf der Langstrecke vor allem die Boeing 777, den größten Flugzeugtyp der AUA. Eine Boeing 777 wurde bereits in den USA in der Wüste geparkt, weitere könnten folgen. Aktuell ist die Fluglinie nur mit rund 30 der 80 Maschinen unterwegs, vor allem mit den kleineren Flugzeugtypen Embraer und Dash.

Die nächsten Wochen werden für die Airline hart. Von Mitte November bis Mitte Dezember sind nur 40 Destinationen im Programm, nicht mehr angeflogen werden unter anderem Bangkok, Bologna, Chicago, Jerewan, Klagenfurt, Köln, Kosice, Nizza und Podgorica. Das Angebot reduziere sich in diesem Zeitraum von rund 20 auf 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Vorstand geht im vierten Quartal von weiteren Verlusten aus, bezifferte diese aber nicht.

Große Hoffnungen setzt die AUA in die neuen Antigen-Schnelltests. "Mit den Schnelltests haben wir ein Werkzeug, um unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen", so Hoensbroech. Ab 12. November sollen diese Tests auf der Strecke Wien-Hamburg-Wien verpflichtend sein. Vorstand Andreas Otto dachte aber bereits laut über einen Ausbau auf weiteren Strecken nach. Fraglich ist allerdings, ob Länder für die Einreise einen Schnelltest statt einem PCR-Test akzeptieren. Der AUA-Vorstand hofft, dass die Tests noch besser werden. Kritik übte Hoensbroech einmal mehr an den unterschiedlichen Reiseregeln, teils auf Bezirksebene.

Zu den Zusatzpensionen aus der Zeit als die AUA noch staatlich war, wo die AUA wegen der niedrigen Zinsen Geld nachschießen muss, sagte Hoensbroech, es sei auch hier ein Krisenbeitrag vorgesehen, dieser werde gerade juristisch ausgearbeitet. Es geht um 550 pensionierte Mitarbeiter, darunter auch Ex-Vorstände, die nicht bereit sind, auf Ansprüche zu verzichten.

Die Airline schrieb im dritten Quartal ein Minus von 106 Mio. Euro, wie sie am Donnerstag mitteilte. Voriges Jahr stand an dieser Stelle beim bereinigten operativen Ergebnis noch ein Gewinn von 70 Mio. Euro. "Corona hat uns das Sommergeschäft ordentlich versalzen", erklärte Finanzvorstand Andreas Otto.

Nach neun Monaten häufte die AUA bereits einen Verlust von 341 Mio. Euro an, nach einem Gewinn von 17 Mio. Euro im Vorjahr. Unbereinigt beträgt der Betriebsverlust 404 Mio. Euro. Der Umsatz brach um 74 Prozent auf 414 Mio. Euro ein. Die Kosten wurden auf 806 Mio. Euro halbiert. Bis Ende September flogen rund 2,7 Millionen Passagiere mit der AUA, das ist ebenfalls ein Einbruch um drei Viertel. Die Auslastung sank von 81 auf 65 Prozent und liege aktuell wegen des zweiten Lockdowns "unter 50 Prozent".

Im für Airlines wichtigen Sommerquartal schrieb die AUA heuer nur 93 Mio. Euro an Umsatz, ein Minus von 85 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2019, wo nach 639 Mio. Euro zu Buche standen. Aktuell geht man davon aus, den ganzen Winter nicht über 20 Prozent Angebot hinauszukommen. Weitere Streichungen stehen bevor. Am Donnerstag betonte die AUA aber, bei Ergebnis und Liquidität über Plan zu sein.

"Der Winter 2020 wird für uns als Airline wie für so viele andere hart und kalt. Was uns aktuell noch Sicherheit gibt, ist die gute Liquiditätssituation, dennoch müssen wir hier alle Maßnahmen und Hebel nutzen, um unsere Kosten und Ausgaben weiter nach unten zu drücken", erklärte Otto. Entscheidend sei der nächste Sommer.

Als Teil des Sparprogramms soll nach den Crew-Basen an den Bundesländer-Flughäfen auch die Wartung dort eingestellt werden. Das betrifft die Technik-Stationen in Graz, Salzburg, Innsbruck und Linz, wie die AUA mitteilte. Verhandlungen laufen auch zur Bodenabfertigung in Salzburg und Klagenfurt.