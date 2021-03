Die Polizei kontrolliert stichprobenartig an den Bezirksausfahrten. Somit muss, wer etwa das Palmsonntags-Wochenende auf den Wiener Hausbergen verbringen möchte, einen negativen Antigen-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, oder einen PCR-Test, nicht älter als 72 Stunden, mit sich führen. Die Parkplätze am Semmering mussten beispielsweise Anfang des Jahres wegen zu großem Ansturm schon gesperrt werden, viel Andrang wurde etwa auch auf der Hohen Wand verzeichnet.

Auch Skifahrer, die es am Wochenende von der Bundeshauptstadt auf die bei Wienern besonders beliebten Skigebiete Zauberberg am Semmering oder Stuhleck zieht, sollten unbedingt ein aktuelles negatives Testergebnis mit sich führen. Am Zauberberg selbst muss ein solches zwar nicht vorgezeigt werden, hieß es seitens der Betreibergesellschaft am Donnerstagnachmittag auf APA-Anfrage. Es gilt FFP2-Maskenpflicht am Betriebsgelände, im Kassabereich, in den Seilbahnanlagen und in geschlossenen Räumen, wobei FFP2-Masken zum Stückpreis von einem Euro bei den Kassen erhältlich sind. "Bei der Ausreise aus dem Bezirk Neunkirchen wird aber seit heute stichprobenartig kontrolliert, ob man wirklich einen negativen Test dabei hat", wurde betont.

Der Skibetrieb am Zauberberg wird bis 5. April aufrechterhalten. Der Zutritt ist nur mit einem gültigen Ticket, das online erworben werden kann, oder einer Reservierung möglich. Aktuelle Schneehöhe am Zauberberg: 40 bis 70 Zentimeter.

Im Bezirk Neunkirchen befinden sich insgesamt sieben Skigebiete, die vor allem alpine Skifahrer aus dem Großraum Wien anlocken. Neben dem Zauberberg sind Mönichkirchen/Mariensee, die Wunderwiese in Puchberg am Schneeberg und die Familienarena St. Corona die bekanntesten. Von den Ausreisekontrollen umfasst ist unter anderem auch der bei Skitourengehern beliebte Unterberg im Bezirk Wiener Neustadt-Land.