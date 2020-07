Salzburg testet ab sofort Praktikanten am Wolfgangsee .

Wegen des Coronavirus-Clusters in St. Wolfgang in Oberösterreich beginnt das Land Salzburg am Dienstag damit, alle Tourismuspraktikanten in den zwei Salzburger Anrainergemeinden am Wolfgangsee zu testen. Die Landessanitätsdirektion hat dazu am Montag die Betriebe in St. Gilgen und Strobl kontaktiert - mit der Bitte, die betroffenen Mitarbeiter zu melden.