Drei Infizierte starben in Österreich .

In Linz ist am Mittwoch eine 27-jährige Frau, die mit dem Coronavirus infiziert war, gestorben. Laut Landessanitätsdirektion war die Frau wegen schwerer Vorerkrankungen bereits länger im Kepler Universitätsklinikum in Behandlung. Es handelt sich um den ersten Corona-Todesfall in OÖ. In der Steiermark waren zuvor in der Nacht auf Mittwoch zwei mit dem Coronavirus infizierte Männer gestorben.