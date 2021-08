Der deutsche Innenminister Horst Seehofer kündigte konsequente Kontrollen und auch empfindliche Strafen an. "Wer nach Deutschland reist, muss damit rechnen, kontrolliert zu werden", sagte er der "Bild am Sonntag". Um Staus im Urlaubsverkehr zu verhindern, werde es an den EU-Binnengrenzen Stichproben geben. An Flug- und Seehäfen werde jedoch jeder kontrolliert.

Ausnahmen gibt es für Grenzpendler, Berufsreisende oder auch Tagesausflügler, die nur 24 Stunden in Deutschland bleiben. Das Land Tirol bereitet sich einer Aussendung vom Samstag zufolge bereits auf mögliche Rückstaus durch die neuen Kontrollen vor. Zugleich betonte man mit Blick etwa auf zurückreisende deutsche Italien-Urlauber, dass das kostenlose Testangebot des Landes nur Einheimischen und Tirol-Urlaubern zur Verfügung stehe.

Bei einem Aufenthalt in Gebieten mit neuen, besorgniserregenden Virusvarianten ist ein Testnachweis Pflicht. Nachweise als Genesener oder Geimpfter reichen in diesem Fall nicht. Außerdem gibt es nur noch zwei statt drei Kategorien für weltweite Gebiete mit höheren Infektionsrisiken: Hochrisikogebiete und Gebiete, in denen neue, besorgniserregende Virusvarianten kursieren.