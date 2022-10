Coronavirus EMA empfahl BA.4/5-Impfstoff von Moderna zur Zulassung

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Seit September BA.1-Vakzin namens Spikevax zugelassen Foto: APA/dpa

D ie EU-Arzneimittelbehörde EMA hat den Weg für die Zulassung eines an zwei Omikron-Varianten angepassten Corona-Impfstoffes des Herstellers Moderna frei gemacht. Das Präparat Spikevax wirke gegen das originale Coronavirus sowie die beiden Subvarianten BA.4 und BA.5, teilte die EMA am Mittwochabend in Amsterdam mit. Bisher sind in der EU drei Corona-Impfstoffe zugelassen, die an Varianten des Virus angepasst wurden.