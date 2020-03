Laut Gesundheitsreferentin LHStv. Christine Haberlander (ÖVP) wurde die Infektion bei einem Patienten aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung nachgewiesen. Näheres dazu war nicht bekannt.

Nähere Details sollen am Freitag in einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden. Mit diesem Fall sind in Österreich bisher insgesamt 44 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Offiziell frei vom Virus war am Donnerstagabend damit nur mehr das Burgenland.