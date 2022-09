Coronavirus Experten erwarten Ende des sommerlichen Infektionsrückgangs

In den nächsten Wochen dürften die Fälle wieder steigen Foto: APA/AFP/CDC/Alissa ECKERT

D ie Experten des Covid-Prognosekonsortiums erwarten ab sofort ein Ende des sommerlichen Infektionsrückgangs in Österreich. Darauf deuten momentan die vorliegenden Parameter der gemeldeten Fallzahlen und die Belagsentwicklung in den Spitälern hin, hieß es am Mittwoch in dem wöchentlichen Update der Modellrechner von TU Wien, MedUni Wien und Gesundheit Österreich GmbH (GÖG). Damit einhergehende Anstiege im Spitalsbelag würden "jedoch moderat erwartet".