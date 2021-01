Fast 1.500 Neuinfektionen in Österreich .

In Österreich sind am Donnerstag (Stand: 9.30 Uhr) 1.449 Corona-Neuinfektionen gezählt worden, wie aus Zahlen des Innen- und des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Somit liegt der Schnitt der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen mit 1.490 unter der 1.500-Schwelle. 43 Personen sind binnen 24 Stunden an oder mit dem Virus verstorben.