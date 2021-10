Fast 5.700 Neuinfektionen in Österreich

Das liegt deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 4.625, am Sonntag der Vorwoche waren es 3.624 neue Fälle. Die meisten positiven Tests kamen wie am Vortag in Oberösterreich hinzu, 1.560 waren es dort, gefolgt von Niederösterreich mit 1.184 und der Steiermark mit 717. Wien verzeichnete 560 Fälle, Salzburg 465, Kärnten 414, Tirol 380, Vorarlberg 297 und das Burgenland 107.

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen) stieg diese Woche stark an und beträgt nun auf 100.000 Einwohner 362,4 Fälle. Das Bundesland mit dem höchsten Wert ist Oberösterreich mit 576, gefolgt von Salzburg (498), Niederösterreich (383) und Vorarlberg (360). Weiters folgen Kärnten (359), Tirol (321), die Steiermark (319), das Burgenland (225) und Wien (206).

Zwölf Todesfälle gab es seit Samstag, innerhalb einer Woche wurden 106 Covid-Tote registriert. Insgesamt hat das Coronavirus bisher 11.357 Menschenleben in Österreich gefordert. Seit Pandemie-Beginn gab es hierzulande 830.981 bestätigte Fälle. 774.316 Personen haben eine Infektion überstanden, innerhalb der vergangenen 24 Stunden gelten 3.161 als wieder gesund. Mit Sonntag gab es somit 45.308 aktive Fälle, um 2.511 mehr als am Samstag.

Im Krankenhaus lagen am Sonntagvormittag 1.444 Personen, das sind 38 mehr als am Vortag gemeldet waren. 280 Menschen werden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl stieg seit Samstag um sieben und ist innerhalb einer Woche um 61 Patienten angestiegen.

11.188 Impfungen wurden am Samstag im E-Impfpass eingetragen. Mehr als 5,9 Millionen Menschen in Österreich haben bisher zumindest eine Teilimpfung erhalten, aktuell 66,1 Prozent der Bevölkerung. Fast 5,6 Millionen Personen und somit 62,6 Prozent der Einwohner Österreichs sind voll immunisiert.