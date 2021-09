FFP2-Masken: Schwerpunktkontrollen geplant .

In der Diskussion um die künftigen Kontrolle der FFP2-Maskenpflicht für nicht gegen Corona Geimpfte im Handel hat Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) betont, die Polizei werde die Gesundheitsbehörden weiter diesbezüglich unterstützen. Er kündigte am Rande eines Pressegesprächs zum Thema Gewaltschutz am Donnerstagnachmittag auch entsprechende Schwerpunktkontrollen an, man wolle "den Kontrolldruck erhöhen" und dadurch auch die Eigenverantwortung der Menschen stärken.