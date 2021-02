Wo das Service angeboten wird, ist ab Wochenbeginn unter www.apothekerkammer.at abrufbar. Die Liste soll einer Aussendung vom Samstag zufolge täglich aktualisiert werden. Unbedingt erforderlich sind eine vorherige telefonische Terminvereinbarung und die Mitnahme der e-card.

Die Apotheken würden es möglich machen, "vor allem in der Fläche die Testmöglichkeiten noch engmaschiger zu gestalten", betonten LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Samstag. Es werde in kurzer Zeit ein für die Bevölkerung wirklich wichtiges Service auf die Beine gestellt, sagte Peter Gonda, Präsident der Apothekerkammer Niederösterreich. Das Angebot werde in den kommenden Tagen und Wochen "mit Sicherheit noch wachsen".