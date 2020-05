Aus einer am Dienstag veröffentlichten Statistik der britischen Behörde ONS geht hervor, dass die Lage in Pflegeheimen in Großbritannien besonders verheerend ist. Allein in England starben zwischen dem 10. April und dem 1. Mai fast 6.400 Pflegeheim-Bewohner an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Gleich 2.044 dieser Todesfälle wurden laut der Statistik in der letzten Aprilwoche vermeldet.

Kritiker werfen Großbritannien schlechtes Krisenmanagement vor. Nach dem Vorbild Südkoreas will die Regierung nun mit umfangreichen Tests und der Nachverfolgung von Infektionsketten die Pandemie unter Kontrolle bringen. Das Motto zur Bekämpfung des Erregers lautet "test, track and trace" - etwa: testen, verfolgen und aufspüren. Eine seit Dienstag auf der Isle of Wight im Ärmelkanal getestete Warn-App soll helfen.

In Italien wurden am Tag nach der Lockerung der strengen Corona-Beschränkungen 236 Tote innerhalb eines 24-Stunden-Fensters vermeldet. Die Gesamtzahl über rund zweieinhalb Monate beläuft sich damit auf 29.315 Verstorbene. In der Lombardei, dem Zentrum von Italiens Coronavirus-Ausbruch, fiel der Reproduktionsfaktor mit 0,75 indes unter den Italien-Schnitt von 0,8. Damit infizieren in dieser Region aktuell 20 Infizierte "nur" 15 weitere Personen. Allgemeines Ziel ist es, im Reproduktionsfaktor unter bzw. möglichst weit unter 1 zu sein.

In den USA hingegen warnte die Gesundheitsbehörde CDC Medienberichten zufolge, dass die Zahl der täglichen Neuinfektionen im Land bis Anfang Juni um das etwa Achtfache auf 200.000 steigen könnte. Die tägliche Todeszahl könnte demnach inmitten der in vielen Bundesstaaten durchgeführten Lockerungen auf etwa 3.000 anwachsen.

Ihre düstere Prognose begründete CDC auch damit, dass einige Bundesstaaten und Bezirke nicht aggressiv genug gegen die Ausbreitung des neuartigen Virus vorgegangen seien oder bei der Lockerung von Restriktionen zu rasch voranschreiten würden. Das Weiße Haus in Washington relativierte, dass es sich bei der CDC-Prognose um ein "internes", nicht mit anderen Behörden abgestimmtes Dokument handle.

Nach Bekanntwerden der Prognosen hat New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo die zu schnelle Öffnung von Bundesstaaten kritisiert. "Je mehr Leute in Kontakt mit anderen Leuten sind, desto höher ist die Infektionsrate durch das Virus. Je mehr Leute sich infizieren, desto mehr Leute sterben", sagte Cuomo bei seiner täglichen Pressekonferenz am Dienstag. "Wenn wir schnell öffnen, hat das einen Preis."

In Österreich zeigte sich Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) auch drei Wochen nach den ersten Geschäftsöffnungen in der Coronakrise mit der Entwicklung zufrieden. Die Tagessteigerung der Infektionszahlen liege bei nur noch 0,2 Prozent. Zur Beurteilung der zu Monatsbeginn erfolgten zweiten Öffnungsphase müsse man noch zehn bis zwölf Tage warten. Die Zahl der aktiv am Coronavirus erkrankten Österreicher beträgt noch 1.582 Menschen, die Anzahl der Todesopfer im Land stieg um sechs auf insgesamt 606 an.

In den kommenden Tagen wird es in Österreich erste Untersuchungen mit einem SARS-CoV-2-Antikörpertest des Schweizer Pharma- und Diagnostikkonzerns Roche geben. Derzeit erfolge die Auslieferung, hieß es bei Roche Austria. Das Unternehmen - weltweit eines der größten auf dem Gebiet der Labordiagnostik - ist einer vieler Konzerne, die derzeit Systeme für SARS-CoV-2-Antikörpertests entwickeln bzw. auf den Markt bringen.

Gut angenommen wurden auf dem Flughafen Wien-Schwechat die seit Montagfrüh dort angebotenen PCR-Tests auf das Coronavirus. Etwa 70 Testungen seien am ersten Tag durchgeführt worden, teilte Airport-Sprecher Peter Kleemann auf APA-Anfrage mit. Das Ergebnis, ob man mit dem Coronavirus infiziert ist oder nicht, soll innerhalb von zwei bis drei Stunden vorliegen. Bei einem negativen Befund ist bei der Einreise keine 14-tägige Quarantäne im Inland mehr notwendig, wie dies anlässlich der Regelungen davor der Fall war.

In Tirol formiert sich unterdessen allmählich die Expertenkommission, die den Behördenumgang mit dem Infektions-Hotspot Ischgl untersuchen soll. Die Zusammensetzung der Kommission wollen die Landtagsparteien bis Donnerstag finalisieren. Die Arbeit soll sie noch vor dem Sommer aufnehmen. Der Zwischenbericht der Polizei, der nunmehr der Staatsanwaltschaft Innsbruck vorliegt, umfasst 1.000 Seiten.