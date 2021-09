Hausärzteverband fordert kostenlose Antikörpertests .

Der Österreichische Hausärzteverband fordert kostenlose Covid-Antikörpertests für alle Nicht-Geimpften und Nicht-Genesenen. Bisher sei unbekannt, wie viele Personen in der Gruppe der Ungeimpften und Nicht-Erkrankten ausreichende Antikörper durch unbemerkte Ansteckungen ausgebildet haben. Österreichweit sollten deshalb für diese Menschen in einer einmaligen Aktion gratis Antikörpertests angeboten werden, forderte Angelika Reitböck, Präsidentin des Hausärzteverbands, am Montag.