"Die Caritas kommt in der aktuellen Krisensituation selbstverständlich ihrer systemerhaltenden Rolle nach, etwa in der Hauskrankenpflege, in ihren Wohnhäusern oder in der akuten Nothilfe für armutsbetroffene Menschen. Es braucht aber noch mehr, nämlich die Solidarität jedes und jeder einzelnen - insbesondere in der unmittelbaren Nachbarschaft", betonte die Caritas. Je nach Möglichkeit und die allgemeinen Schutzmaßnahmen beachtend kann und soll geholfen werden - all jenen, "die jetzt nicht vor die Tür gehen können, weil sie zu alt oder gebrechlich sind, weil sie krank sind, gepflegt werden müssen oder verängstigt sind", sagte Hannes Ziselsberger, Caritas-Direktor der Diözese St. Pölten.

Hilfsbereite Menschen sollten jetzt nicht warten, bis jemand um Hilfe bittet, sondern aktiv welche anbieten: beim Einkaufen, beim Gassigehen, beim Einrichten von Kommunikationskanälen wie WhatsApp, bei Besorgungen in der Apotheke oder auf der Post. Man könne auch für Nachbarn, die das brauchen können, mitkochen, beruhigende Worte via Telefon spenden oder bei Online-Bestellungen nicht Internet-geübte Personen miteinbeziehen. Vieles davon sei "begegnungslos" möglich. Auch bestehende Nachbarschaftsinitiativen werden über den Online-Auftritt von Team Nächstenliebe beworben.

Team Österreich wiederum ist eine Initiative von Rotem Kreuz und Hitradio Ö3. Seit August 2007 haben sich 50.000 Menschen registriert. Die Hilfsplattform ist auch in der aktuellen Krise schon aktiv: Rund 200 Team-Österreich-Mitglieder unterstützen die AGES bei der Coronavirus-Infohotline 0800 / 555 621, und im ganzen Land stehen weitere Helfer bereit, die für Menschen in Heimquarantäne oder auch Ältere Einkäufe erledigen können.

(S E R V I C E - www.teamnächstenliebe.at -https://oe3.orf.at/teamoesterreich/stories/teilteamoesterreich/ )