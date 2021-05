Indien: Weltweit höchste Zahl Covid-Toter an einem Tag .

Indien hat mehr Todesfälle im Zusammenhang mit Corona an einem Tag gemeldet als jemals bisher ein anderes Land während der Pandemie. In den vergangenen 24 Stunden wurden 4.529 Menschen erfasst, die in dem Land an oder mit SARS-CoV-2 gestorben sind, wie Zahlen des indischen Gesundheitsministeriums am Mittwoch zeigen. Nach Daten der Johns Hopkins Universität im US-amerikanischen Baltimore hat bisher kein Land so viele Corona-Todesfälle an einem Tag registriert.