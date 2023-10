Epidemie Coronavirus "killte" offenbar Influenza B-Stamm

Yamagata-Antigen soll aus Grippeimpfstoffen verschwinden Foto: APA

C ovid-19 hat auch Effekte auf andere Infektionskrankheiten. So hat die Pandemie offenbar dazu geführt, dass weltweit seit Ende März 2020 keine Influenza-Erkrankungen durch Erreger vom Typ B/Yamagata mehr beobachtet wurden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die US-Arzneimittelbehörde FDA empfehlen daher, diese Komponente in den künftigen Influenza-Impfstoffen wegzulassen.