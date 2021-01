Gratis-Coronatests ab Montag auch in Wiener Stadthalle .

Die Stadt Wien weitet ihr Corona-Testangebot aus. Neben den bestehenden Teststraßen beim Happel-Stadion, auf der Donauinsel und im Austria Center gibt es ab Montag auch in der Wiener Stadthalle die Möglichkeit für alle Bundeshauptstädter, sich kostenlos auf eine Virusinfektion checken zu lassen, teilte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Samstag in einer Aussendung mit. Hintergrund sind die verpflichtenden wöchentlichen Tests für bestimmte Berufsgruppen ab Montag.