Nationalratspräsident Sobotka in Quarantäne .

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat sich in Heimquarantäne begeben. Grund dafür ist die Corona-Infektion eines Mitarbeiters der Parlamentsdirektion, teilte das Hohe Haus am Dienstag in einer Aussendung mit. Sobotka hatte vergangene Woche Kontakt mit ihm. Krankheitssymptome habe er aber nicht, er wurde auch negativ getestet. Weil die Zweite Präsidentin Doris Bures (SPÖ) an Corona erkrankt ist, führt nun der Dritte Präsident Norbert Hofer (FPÖ) die Geschäfte.