Ganz im Gegenteil kommt noch eine gewisse Verschärfung dazu. Dem Vernehmen nach wird man sich nämlich vor der Einreise bzw. Wieder-Einreise nach Österreich registrieren müssen. Damit soll unter anderem das Contact-Tracing erleichtert werden.

Bestehen bleiben Ausnahmen. Das sind etwa Personen, die humanitäre Einsätze vornehmen, beruflich Reisende, Begleitpersonen bei medizinischen Fällen oder aber Personen, die im Ausland einer gerichtlichen Vorladung Folge leisten müssen. Spezialregelungen gibt es auch weiter für Pendler, ebenso für Pflegepersonal in der 24-Stunden-Betreuung. Zudem sollte es unverändert möglich sein, bei unvorhersehbaren familiären Ereignissen wie schweren Erkrankungen oder Begräbnissen ohne Isolation ins Land zu kommen.

Derzeit existiert eine zehn Länder umfassende Liste jener Staaten, aus denen kommend aufgrund ihres geringen Corona-Risikos auch keine Quarantäne vorgeschrieben ist. Allerdings dürfte hier Irland herausfallen, auch Uruguay wackelt. Stattdessen könnte Griechenland auf diese grüne Liste kommen, auf der Finnland, Norwegen, Island und der Vatikan neben Irland als einzige europäische Staaten vermerkt sind. Dazu kommen noch beispielsweise Australien, Neuseeland, Südkorea und Japan.

Die strengen Regelungen, die kurz vor Weihnachten eingeführt wurden, sollten nach ursprünglichem Regierungsplan nur bis Ende kommender Woche gelten. Formal müssen sie jedoch gar nicht verlängert werden, da bereits vorsichtshalber Ende März als Schlussdatum in der ursprünglichen (schon im Oktober erlassenen) Verordnung festgeschrieben wurde. Angesichts der steigenden Corona-Zahlen in vielen europäischen Ländern, etwa den Nachbarstaaten Tschechien und Slowakei ist eine Lockerung in nächster Zeit jedenfalls unwahrscheinlich. Ganz im Gegenteil wurden sogar wieder echte Grenzkontrollen zu den beiden Nachbarn im Osten eingeführt, was ein Durchschummeln bei der Einreise schwierig machen dürfte.