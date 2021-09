Regierung stellt Stufenplan mit neuen CoV-Maßnahmen vor .

Die Regierung präsentiert am Mittwoch ein neues Maßnahmenpaket zur Eindämmung der zuletzt stark steigenden Coronazahlen. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) sprach im Vorfeld von einem Stufenplan, der in Abhängigkeit von der Auslastung der Intensivbetten aktiviert werden soll. Differenzieren will Mückstein dabei zwischen Geimpften und Ungeimpften, denn letztere seien die Träger des Infektionsgeschehens.