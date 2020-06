Reproduktionsfaktor unter 1 in ganz Italien .

Italien meldet weiter einen zufriedenstellenden Trend bei der Coronavirus-Epidemiekurve. In keiner der 20 italienischen Regionen wurde in der Woche zwischen dem 25. und dem 31. Mai ein Reproduktionsfaktor über 1 verzeichnet, teilte das italienische Gesundheitsministerium am Samstag mit. Die Zahl der Fälle reduziere sich und es gebe keine Signale der Belastung des Gesundheitssystems.