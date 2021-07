Reproduktionszahl stieg wieder deutlich auf 1,33 .

Die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus lässt in Österreich die Fallzahlen weiterhin stark ansteigen. Das zeigt sich nun auch bei der Reproduktionszahl. Diese liegt nun erstmals seit Monaten wieder deutlich über dem Schwellenwert von 1 bei 1,33. Hochgerechnet stecken somit 100 Infizierte 133 weitere Personen an. In der Vorwoche lag die Reproduktionszahl noch bei 1,03, vor zwei Wochen bei 0,86.